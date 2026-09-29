Durante la mañana de hoy martes, y luego de un temporal de precipitaciones que azotó a gran parte de la región, comenzaron a conocerse los primeros registros de lluvia que quedaron, donde algunos sectores de Marcos Juárez contaron más de 45 milímetros.

En panorama regional, entre las localidades de Cavanagh y Camilo Aldao, los niveles no superaron los 3 mm.

Por otro lado, en Marcos Juárez hubo un mapa más variado de lluvias, donde el sector oeste y noroeste fue el que registró entre 40 y 50 milímetros. En zona centro fue un registro de 30 a 35, y en los barrios del norte ocurrió una situación similar.

Además en General Roca los registros fueron de 37 milímetros; en Noetinger de 36; y en Saira de 29 milímetros.

Durante el lunes rigió un alerta amarilla para toda la provincia, la cual fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, y se extendió hasta la mañana de hoy. El pronóstico para la semana marca precipitaciones nuevamente para los próximos días.