En diálogo con Red Panorama, Luis Juez ratificó su respaldo a la candidatura de Pedro Dellarossa en Marcos Juárez y destacó el vínculo de amistad que mantiene con el ex intendente. El dirigente aseguró que decidió involucrarse al considerar que la elección “representa una disputa por el modelo de ciudad”.

Juez sostuvo que, aunque inicialmente había decidido no intervenir en la campaña, cambió de postura al observar el escenario electoral. En particular, cuestionó el desfinanciamiento de áreas públicas y las promesas que, según planteó, resultan difíciles de cumplir.

El dirigente también destacó la gestión de Dellarossa y remarcó que no tiene registro de hechos de corrupción vinculados a la administración municipal de Marcos Juárez. “No tengo registro de gestión municipal de Marcos Juárez con corrupción, con denuncia y corrupción”, afirmó durante la entrevista.

Además, Juez reivindicó el perfil productivo de la ciudad y los valores asociados al trabajo y al esfuerzo. En esa línea, consideró que Marcos Juárez sostiene un estándar que no debería modificarse y cuestionó las propuestas que apelan a soluciones rápidas frente a las dificultades económicas.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al reparto de dinero y las promesas electorales en los barrios. “Me molesta que estén hoy en los barrios repartiendo plata para comprar voto”, sostuvo, y agregó que le preocupa que se utilice la necesidad de los vecinos para intentar ganar una elección.

Por ese motivo, el dirigente explicó que acompaña a Dellarossa y que incluso participó de actividades vinculadas a su campaña. “Por eso lo acompaño a Pedro, por eso fuimos el domingo”, afirmó, en referencia a su presencia en Marcos Juárez.

Finalmente, Juez volvió a enfatizar su apoyo y fue contundente: “si yo tuviera domicilio en Marcos Juárez, el domingo voy a votarlo a Pedro con las dos manos”.