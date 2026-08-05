En diálogo con el equipo de Red Panorama, María José Cisneros, ahora ex jefa de Prensa de la Municipalidad de Marcos Juárez, brindó algunos detalles sobre su salida repentina del cargo, el cual finalizaría el próximo 10 de diciembre.

Según lo comentado por la comunicadora, semanas atrás, cuando Sara Majorel confirmó su baja de la candidatura a la reelección como intendente, sumado a una licencia pendiente, tomó la decisión de renunciar al puesto.

“Yo sentía que ella al ya no ser candidata y terminar su mandato el 10 de diciembre había cumplido un ciclo y tenía las intenciones de continuar con mis actividades de prensa desde otro lugar”, destacó Cisneros. Además agregó que “no hay ninguna otra razón oculta”, teniendo en cuenta diversos rumores y trascendidos que surgieron en su momento.

Al ser consultada por su participación en el Partido UNO, aclaró que ella ya acompañaba a Hugo Alzuaga en tareas de comunicación y asesoramiento, y además fue una observadora de cómo se armó ese sello político, por lo que también fue una de los motivos para replantear su renuncia al Municipio.

“Esta propuesta, para mí, es una gran alternativa para Marcos Juárez”, detalló María José con respecto a UNO, agregando también que es un equipo armado directamente por vecinos. “Yo me siento representada”, dijo.

Para finalizar, Cisneros aclaró que se va “con la tranquilidad de haber cumplido”. Cerró la entrevista saludando a Nelvio Barovero, a quien le describió: “ahora nos vamos a ver desde otro lugar y con otros roles, pero siempre desde lo que nos une que es buscar lo mejor para Marcos Juárez”.