En diálogo con el equipo de Red Panorama, Guillermo Cornaglia, presidente del Club San Martín, realizó un balance del Mundial de Billar que se desarrolló en Marcos Juárez y destacó la convocatoria alcanzada durante la competencia.

Según estimó, unas 4000 o 5 mil personas circularon por la ciudad a lo largo del campeonato, con visitantes provenientes de distintos puntos del país y de otros 13 países.

El dirigente aseguró que el evento cumplió ampliamente con las expectativas y remarcó que no se registraron inconvenientes importantes durante su desarrollo. Además, destacó el movimiento generado en diferentes sectores de la ciudad y la región, especialmente en hotelería y gastronomía. “La hotelería estuvo toda cubierta”, señaló Cornaglia, al describir el impacto que tuvo la llegada de visitantes.

En cuanto a la organización, Cornaglia explicó que el club realizó una inversión importante para adaptar sus instalaciones a las exigencias de una competencia de esta magnitud. La cifra, según detalló, superó los 200 millones de pesos y representó alrededor de 150 o 160 mil dólares al momento de realizarse los gastos. El dirigente sostuvo que finalmente “se recuperó la inversión”.

El impacto económico, sin embargo, trascendió al Club San Martín. Durante la entrevista se mencionó una estimación de alrededor de 380 millones de pesos que habrían quedado en Marcos Juárez y la región a partir del movimiento generado por el campeonato. Cornaglia remarcó además el acompañamiento de empresas, organismos y distintas personas que permitieron concretar el evento internacional.

La competencia también demandó un importante despliegue de trabajo. De acuerdo con el presidente del club, alrededor de 80 personas participaron de las diferentes tareas necesarias para poner en condiciones el estadio y garantizar el desarrollo del Mundial, incluyendo trabajos vinculados al piso, iluminación, sonido, televisación y otros aspectos de la organización.

Cornaglia también adelantó que San Martín ya analiza la realización de un nuevo evento de alcance nacional para mayo del próximo año. Se trata de una competencia de taekwondo que, según explicó, podría movilizar a más del doble de personas que el Mundial de Billar debido a la participación de chicos de distintas categorías y el acompañamiento de sus familias.

El dirigente consideró que el Mundial quedará como un acontecimiento importante dentro de la historia del Club San Martín, aunque lo ubicó como un capítulo más dentro de la trayectoria de la institución. Ahora, con la experiencia de la competencia internacional y nuevos eventos en agenda, el club busca mantener ese nivel de actividad y seguir generando movimiento deportivo y económico para Marcos Juárez.