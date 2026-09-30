Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información, a través de un comunicado que, en los últimos 3 años, más de 600 familias de la ciudad recibieron la obra de gas natural en sus hogares.

El proyecto comenzó en 2023 y sumó a 653 hogares hasta la actualidad.

Según lo detallado por el municipio, esto se concretó entre la intendente Sara Majorel y los vecinos. En el caso de los habitantes del Barrio Anthony Vogt, fueron los ciudadanos que se acercaron a la casa de gobierno para encontrar una solución al faltante del servicio, el cual fue receptado y se concretó.

También los empleados trabajaron en otros sectores de Marcos Juárez, como es el caso de La Sebastiana, María Dellarossa y Elevación.

Así la gestión cerró con este número de 653 viviendas que ya cuentan con el gas natural colocado.