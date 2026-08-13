En diálogo con el equipo de Red Panorama, Carlos García Aliocco, abogado representante de la UOM, explicó las últimas novedades en torno a la situación de Metalfor en Marcos Juárez. El letrado señaló que el pasado 7 de agosto el Ministerio de Trabajo cerró el Procedimiento Preventivo de Crisis.

Según detalló García Aliocco, la resolución alcanza a los trabajadores que se encontraban en actividad al momento del dictamen. “La empresa no estaría habilitada a avanzar sobre despidos masivos aplicando la indemnización reducida del 247, del 50%”, sostuvo el abogado, quien aclaró que se trata de una decisión adoptada por la cartera laboral.

El representante de la UOM explicó que el procedimiento preventivo de crisis constituye una instancia de negociación colectiva entre las partes, pero que en este caso fue clausurado por falta de acuerdo. De acuerdo con su interpretación, la situación de Metalfor no encuadra en la finalidad de este mecanismo, que contempla situaciones transitorias que puedan ser superadas para recuperar la normalidad de los contratos laborales.

Ante una eventual decisión de la empresa de avanzar con nuevas desvinculaciones, García Aliocco fue contundente al señalar que los trabajadores deberán recibir la indemnización completa. Ejemplificó: “Si voy a dejar cesantes diez, esos diez tienen que cobrar 100%”, afirmó, aunque también advirtió que “habrá que esperar” para conocer si la empresa decide impugnar el dictamen emitido por el Ministerio de Trabajo.

En relación con los 5 despidos que habrían ocurrido recientemente, el abogado indicó que todavía no tomó conocimiento directo de esos casos y que deberán analizarse individualmente. Desde la UOM, aseguró, continuarán acompañando a los trabajadores y pidió que quienes hayan sido desvinculados se acerquen a la delegación sindical ubicada en Belgrano 643 para evaluar las condiciones de cada situación.

Por otra parte, García Aliocco confirmó que el sindicato pudo acceder temporalmente al expediente judicial y verificar la existencia de una demanda de quiebra contra Metalfor. Según explicó, el trámite ya tendría los impuestos abonados y estaría en condiciones de ser notificado, aunque aclaró que desconoce si esa notificación finalmente se concretó.

La situación de la empresa abre ahora una nueva etapa, con los trabajadores a la espera de definiciones sobre posibles despidos y el futuro del conflicto laboral.