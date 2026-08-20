Marcos Juárez se prepara para recibir el Mundial de 5 Quillas, una competencia internacional que reunirá a jugadores de 12 países. Por ello, en diálogo con Red Panorama, Gustavo Torregiani, tricampeón mundial de la disciplina y presidente de la organización, confirmó que ya se encuentran en los últimos preparativos para el evento, que tendrá como sede al Club San Martín.

Según explicó Torregiani, durante estos días se trabaja en el armado del estadio, las mesas, la iluminación y el sistema de streaming. “Estamos ya con los últimos preparativos”, señaló el dirigente, quien destacó el trabajo conjunto de los equipos encargados de dejar todo listo para el comienzo de la competencia.

La actividad comenzará con la etapa clasificatoria, denominada Qualy, que reunirá a 192 jugadores durante el fin de semana y definirá a los últimos ocho participantes del Mundial. Además, se disputarán el Campeonato Argentino Juvenil y el Campeonato Argentino Femenino, por lo que se espera una importante circulación de visitantes.

El Mundial propiamente dicho comenzará el miércoles 26 de este mes y contará con 64 jugadores de mayores y 12 juveniles. En total, serán representantes de doce países, principalmente de Sudamérica y Europa. Torregiani sostuvo: “Vamos a tener los mejores jugadores del mundo”, y convocó a la comunidad a acercarse para conocer la disciplina.

La competencia también tendrá impacto en distintos sectores de Marcos Juárez, debido a la llegada de visitantes, jugadores y delegaciones extranjeras. El organizador explicó que los primeros europeos comenzarán a llegar el sábado, mientras que también está prevista la presencia de representantes de Uruguay, Suiza y Dinamarca, entre otros países.

En cuanto a la participación argentina, actualmente hay siete jugadores clasificados, entre ellos Torregiani y representantes de distintas localidades. El tricampeón mundial aseguró que espera sumar más argentinos después de la qualy y anticipó una competencia de alto nivel, con Italia y Argentina como principales candidatos, aunque también destacó el crecimiento de Dinamarca, Uruguay y Alemania.

La entrada será libre y gratuita durante todo el Mundial, mientras que la transmisión podrá seguirse mediante los servicios de streaming del Club San Martín y de la Federación Argentina.

Torregiani remarcó que el objetivo es que la comunidad acompañe una competencia que, además de lo deportivo, representa una importante oportunidad para la ciudad y la región.