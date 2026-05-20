Necrológicas:

En Marcos Juàrez:

Falleció: MARIA ESTHER RUIZ.

Edad: 90 Años.

Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa mièrcoles 20 de Mayo a las 12:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juàrez:

Falleció: MARÌA HILDA BARIC.

Edad: 78 Años.

Sus restos seràn sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa mièrcoles 20 de Mayo a las 10:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juàrez:

Falleció: STELLA MARIS BIANCHI.

Edad: 83 Años.

Sus restos seràn sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa mièrcoles 20 de Mayo a las 11:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Leones:

Falleció: DIEGO ADRIÀN NOBREGA(EL LOCO).

Deceso: 19-05-2026.

Edad: 51 Años.

Sepelio: el dìa mièrcoles 20 del corriente. Previo responso a las 16:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.