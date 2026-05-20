Necrológicas:
En Marcos Juàrez:
Falleció: MARIA ESTHER RUIZ.
Edad: 90 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa mièrcoles 20 de Mayo a las 12:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juàrez:
Falleció: MARÌA HILDA BARIC.
Edad: 78 Años.
Sus restos seràn sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa mièrcoles 20 de Mayo a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juàrez:
Falleció: STELLA MARIS BIANCHI.
Edad: 83 Años.
Sus restos seràn sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa mièrcoles 20 de Mayo a las 11:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Leones:
Falleció: DIEGO ADRIÀN NOBREGA(EL LOCO).
Deceso: 19-05-2026.
Edad: 51 Años.
Sepelio: el dìa mièrcoles 20 del corriente. Previo responso a las 16:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.