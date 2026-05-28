Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: MARÍA NELLY PLEBANI DE CATTANEO.
Edad: 93 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día jueves 28 de Mayo a las 09:00 de la mañana.
Servicio: COYSPU.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: MARÍA NELLY PLEBANI DE CATTANEO.
Edad: 93 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día jueves 28 de Mayo a las 09:00 de la mañana.
Servicio: COYSPU.
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