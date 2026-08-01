Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: GUILLERMO MARCELINO IGLESIA.
Deceso: 31-07-2026.
Edad: 86 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 01 de Agosto a las 16:00 horas.
Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
En Marcos Juàrez:
Falleciò: BERNARDO RAÙL GONZÀLEZ.
Edad: 86 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal el dìa sàbado 01 de Agosto a las 10:30 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juàrez:
Falleciò: ADI MARIANA TORRES VDA. DE BARBOZA.
Deceso: 01-08-2026.
Edad: 93 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 01 a las 17:00 horas.
Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.