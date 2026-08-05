Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ALICIA ESTER MARUELLI(KETY).
Deceso: 04-08-2026.
Edad: 89 Años.
Sus restos serán sepultados el día miércoles 05 a las 16:00 horas. Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En General Roca:
Falleciò: NILDA MARÌA BUTTER.
Edad: 82 Años.
Acompañamos a Familiares y amigos desde las 12:30 horas en Sala Velatoria de Cegro.
Recibirà sepultura el dìa 06 de Agosto a las 10:00 horas en el Cementerio de General Roca.
Previo responso en Sala Velatoria.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.