Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: ALICIA ESTER MARUELLI(KETY).

Deceso: 04-08-2026.

Edad: 89 Años.

Sus restos serán sepultados el día miércoles 05 a las 16:00 horas. Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.

En General Roca:

Falleciò: NILDA MARÌA BUTTER.

Edad: 82 Años.

Acompañamos a Familiares y amigos desde las 12:30 horas en Sala Velatoria de Cegro.

Recibirà sepultura el dìa 06 de Agosto a las 10:00 horas en el Cementerio de General Roca.

Previo responso en Sala Velatoria.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.