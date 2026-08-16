Necrològicas:
En Noetinger:
Falleciò: PAULA ANDREA SAGRIPANTTI.
Deceso: 15-08-2026.
Edad: 46 Años.
Sepelio: El dìa domingo 16 a las 11:30 horas.
Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Noetinger:
Falleciò: CAROLA LUCÌA TEODORI.
Edad: 89 Años.
Acompañamos a la familia en su dolor, e informamos que sus restos son velados en nuestras salas velatorias.
El sepelio està programado para las 10:00 horas de este domingo 16 de Agosto en el Cementerio Local.
Servicio: Cooperativa de Noetinger.