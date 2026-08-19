Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: ELVA ALICIA TURÌN.
Edad: 75 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal el dìa mièrcoles 19 de Agosto a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Las Parejas:
Falleciò: MARIANELA LUISINA RÌOS.
Deceso: 16-08-2026.
Edad: 38 Años.
Sepelio: 19 de Agosto del 2026 a las 17:30 horas. Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
En Leones:
Falleciò: OMAR M. BARBERO(PELADO).
Edad: 76 Años.
Velatorio el dìa jueves 20 del corriente a las 10:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Sus restos seràn cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.