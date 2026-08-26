Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: MARTA BERDINI.
Deceso: 25-08-2026.
Edad: 81 Años.
Sus restos serán sepultados hoy miércoles 26 a las 10:00 horas.
Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En Marcos Juárez:
Falleció: WÁLTER ANTONIO BOGLIO.
Edad: 82 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Municipal el día miércoles 26 de Agosto a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: EDT MAGDALENA FLAHERTY.
Edad: 72 Años.
Sus restos serán sepultados a Cementerio Municipal el día miércoles 26 de Agosto a las 16:00 horas.
Servicio: COYSPU.