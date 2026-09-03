Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: CRISTIÁN CRESPIN(FLACO).
Deceso: 02-09-2026.
Edad: 49 Años.
Sus restos serán sepultados el día Jueves 03 a las 17:00 horas.
Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: CRISTIÁN CRESPIN(FLACO).
Deceso: 02-09-2026.
Edad: 49 Años.
Sus restos serán sepultados el día Jueves 03 a las 17:00 horas.
Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
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