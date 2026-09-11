Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ELIDA ELSA SEGHETTI.
Edad: 90 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Municipal, el día viernes 11 de Septiembre a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ELIDA ELSA SEGHETTI.
Edad: 90 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Municipal, el día viernes 11 de Septiembre a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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