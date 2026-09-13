Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: ERMINIO NICOLÀS NASUTTI.

Edad: 91 Años.

Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal. el dìa 13 de Septiembre a las 10:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juàrez:

Falleciò: FRANCISCA LUCIA PIOVANO DE PUNTE(PANCHO).

Deceso: 12-09-2026.

Edad: 80 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa domingo 13 a las 11:00 horas. Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.

En Leones:

Falleciò: LIDIA G. TORREZ VDA. DE BUSTAMANTE.

Deceso: 13-09-2026.

Edad: 76 Años.

Sepelio: El dìa Lunes 14 del corriente. Previo responso a las 10:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.