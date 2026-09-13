Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: ERMINIO NICOLÀS NASUTTI.
Edad: 91 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal. el dìa 13 de Septiembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juàrez:
Falleciò: FRANCISCA LUCIA PIOVANO DE PUNTE(PANCHO).
Deceso: 12-09-2026.
Edad: 80 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa domingo 13 a las 11:00 horas. Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
En Leones:
Falleciò: LIDIA G. TORREZ VDA. DE BUSTAMANTE.
Deceso: 13-09-2026.
Edad: 76 Años.
Sepelio: El dìa Lunes 14 del corriente. Previo responso a las 10:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.