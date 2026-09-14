Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: RUBÉN JORGE GASSMANN.
Edad: 74 Años.
Sus restos serán trasladados al Cementerio Parque Solar del Recuerdo, el día Lunes 14 de Septiembre a las 12:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: RUBÉN JORGE GASSMANN.
Edad: 74 Años.
Sus restos serán trasladados al Cementerio Parque Solar del Recuerdo, el día Lunes 14 de Septiembre a las 12:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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