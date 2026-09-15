Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: MARÍA T. VILLAR GALICH.
Edad: 84 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo, el día martes 15 de Septiembre a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: MARÍA T. VILLAR GALICH.
Edad: 84 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo, el día martes 15 de Septiembre a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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