Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: MERCEDES ESTHER GUAYANES.
Edad: 86 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal, el dìa sàbado 19 de Septiembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: MERCEDES ESTHER GUAYANES.
Edad: 86 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal, el dìa sàbado 19 de Septiembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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