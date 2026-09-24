Necrològicas:

En General Roca:

Falleciò: ALBERTO HUGO MIOTTI(PALOMITO).

Edad: 80 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 10:15 horas en sala velatoria de Cegro. Recibirà sepultura el dìa 25 de Septiembre a las 10:00 horas. En el Cementerio de General Roca. Previo responso en Parroquia Santa Rosa de Lima.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.

En Chilibroste:

Falleciò: HAEDO SÀNCHEZ.

Deceso: 24/09/2026.

Edad: 85 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa viernes 25 a las 10:00 horas. Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI CHILIBROSTE.