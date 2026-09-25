Necrològicas:
En Saira:
Falleciò: ORLANDO NORBERTO MOURE.
Deceso: 25/09/2026.
Edad: 90 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa viernes 25 del corriente a las 17:00 horas. Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI SAIRA.
Necrològicas:
En Saira:
Falleciò: ORLANDO NORBERTO MOURE.
Deceso: 25/09/2026.
Edad: 90 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa viernes 25 del corriente a las 17:00 horas. Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI SAIRA.
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