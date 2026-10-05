Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: LUCIA MAGDALENA ROMERO DE LÒPEZ.
Deceso: 04-10-2026.
Edad: 72 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa Lunes 05 a las 17:30 horas.
Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
En Leones:
Falleciò: JOSÈ ALBERTO SUISIÑO(MAMULA).
Deceso: 04-10-2026.
Edad: 52 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa Lunes 05 del corriente a las 16:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.