Parroquia «La Asunción» Marcos Juárez-Cba.

Fiesta Patronal.

Día 09 de Agosto: Viernes 14 de Agosto.

Vigilia Fiesta Patronal.

Rezamos por los artistas y el mundo de la Cultura.

Al finalizar la Misa interpretación: «Corales Instrumentales».

La Pasión según San Mateo y la Asunción de la Virgen.

Fiesta Patronal:

Sábado 15 de Agosto:

Solemnidad de Ntra. Sra. de la Asunción.

Patrona de Marcos Juárez.

15:30 horas Santa Misa Patronal.

16:30 horas Solemne Procesión por las calles de la ciudad.

Merienda compartida y bailes folklóricos.

Domingo 16 de Agosto:

San Roque.

Vicepatrono de Marcos Juárez.

19:30 horas Santa Misa y oración por los enfermos.