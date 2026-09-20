Pulmòn Verde de la Coyspu:
Por cuestiones climàticas Pulmòn Verde se reprograma para el pròximo domingo.
Gracias por acompañarnos. Muy pronto nos volvemos a encontrar.
¡ Nos vemos el pròximo domingo !.
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¡ Nos vemos el pròximo domingo !.
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