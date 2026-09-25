Pulmòn Verde: Coyspu Marcos Juàrez.

¡ El Plan en Pie !.

Pulmòn Verde 2026.

Pulmòn Verde Se Reprograma para el Domingo 27 de Septiembre.

¡ Nos vemos muy pronto para compartir mùsica, sorteos, recorrido y una jornada para toda la Familia.