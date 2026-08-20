Durante las últimas horas, y a través de sus redes sociales oficiales, el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales, dio a conocer un comunicado en donde repudiaban una aparente amenaza por parte de uno de los candidatos a intendente, el cual se elegirá el próximo 6 de septiembre.

En la carta detalla que rechazan “cualquier situación en la que los trabajadores y trabajadoras municipales se encuentren amenazados, condicionados, amedrentados o presionados en relación a su continuidad”. Además agregaron que resulta “inadmisible” que cualquier empleado sienta que su fuente de trabajo corre “alguna clase de riesgo” al no acompañar a determinado candidato o espacio político.

“Desde nuestra organización gremial exigimos a todos los candidatos/as a intendente que se abstengan –ellos o su equipo- de realizar cualquier tipo de manifestación que genere temor respecto de la estabilidad o continuidad laboral de los empleados/as municipales” continúa el comunicado.