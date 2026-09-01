Hay historias que no se cuentan sólo con palabras, sino con la voz de toda una comunidad. Hoy, como cada 1 de septiembre, Red Panorama cumple 36 años, y más que la celebración de un medio de comunicación, es el festejo de un vínculo que ha sabido resistir el paso del tiempo, adaptándose a las épocas pero manteniendo intacta su esencia: estar donde la gente lo necesita.

Desde aquel primer día en 1990, donde los micrófonos se encendieron, el compromiso se volvió cada vez más claro: no sólo ser el dial, sino también la compañía y el reflejo de la vida cotidiana de cada oyente. A lo largo de casi 4 décadas, Panorama fue testigo de los momentos que marcaron la historia local y regional. Estuvo allí en las grandes noticias que paralizaron a la zona, pero también en el mensaje solidario, en el reclamo del vecino, en la alegría compartida y en el abrazo invisible a través del aire durante las mañanas, tardes y noches de cada hogar.

Cumplir 36 años no es sólo mirar hacia atrás con orgullo y nostalgia; es renovar una promesa. En un mundo donde las noticias van y vienen a la velocidad de un click, tener un espacio cercano, confiable y con identidad propia es un refugio que la comunidad valora y abraza.

¡Felices 36 años a nosotros, a Red Panorama! Que sigan los éxitos, las historias por contar y, sobre todo, ese aire que -desde hace décadas- nos conecta a todos.