Durante la noche del jueves, aproximadamente a las 22:30 horas, personal policial de Canals se hizo presente en una vivienda ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña por una denuncia por robo.

Según lo testificado por la damnificada, una mujer de 62 años, minutos antes había sufrido el robo de su automóvil Fiat Uno color verde flúor. El modus operandi aún se desconoce.

Rápidamente la policía comenzó con diversos operativos e investigaciones para dar con el vehículo. Momentos después recibieron información de los uniformados de La Cesira, quienes pudieron notarlo que circulaba por la Ruta Provincial 3, y continuó su trayecto hasta la Ruta Nacional 7, con sentido hacia el Este.

Pasando la localidad de Leguizamón, la policía interceptó el auto y aprehendió al conductor, un hombre de 22 años oriundo de Firmat, Santa Fe.

El vehículo fue secuestrado y llevado, junto con el detenido, a la Unidad Judicial de Laboulaye.