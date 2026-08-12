Durante la tarde del sábado, pasadas las 14 horas, personal policial de Monte Maíz recibió una denuncia por un robo de una camioneta Hilux color azul ocurrido en calle Tierra del Fuego en esa localidad.

Luego de varias investigaciones y trabajos en conjunto con la comisaría de Laborde, pudieron dar con el vehículo, el cual se encontraba en esta segunda ciudad, estacionada sobre calle Moreno, junto con el delincuente, un hombre de 30 años.

Luego de ser trasladado a la unidad judicial, pudieron conocer la información de que el sospechoso tenía una orden de captura vigente, aparentemente por pertenecer a la banda de delincuentes que robaron en la joyería Gentile de Corral de Bustos el pasado mes de junio.

Por ese mismo hecho ya hay otros 4 detenidos.

Además, según investigaciones, el modus operandi del malhechor habría sido de la siguiente manera: llegó a Monte Maíz días antes en un Citroën C3, el cual robó en la ciudad bonaerense de Pergamino, que también tenía un pedido vigente. Ese mismo vehículo ya fue recuperado.

El delincuente fue trasladado a la Alcaidía de Bell Ville, donde permanecerá alojado.