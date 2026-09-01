De cara a las elecciones municipales del próximo domingo 6 de septiembre, el candidato de Generación MJ, Germán Font, recibió el respaldo de Rolvider Antonio “Roly” Santacroce, intendente de Funes, provincia de Santa Fe, quien llegó a Marcos Juárez para acompañar su candidatura. Durante la entrevista con Red Panorama, ambos plantearon la necesidad de una renovación política y destacaron distintas experiencias de gestión.

Santacroce explicó que su presencia en la ciudad está vinculada con el trabajo que viene realizando junto a una red de intendentes de distintos puntos del país. En ese marco, destacó a Font como representante de una nueva generación política y sostuvo que los jefes comunales constituyen el vínculo más directo con los vecinos. “Los cambios no se hacen con las personas, se hacen con las ideas”, afirmó.

El intendente de Funes tomó su propia gestión como referencia y señaló que, cuando asumió en 2019, su ciudad atravesaba importantes dificultades de infraestructura. Según relató, en los últimos años se realizaron obras de pavimento, cloacas, agua potable, escuelas, hospitales y conectividad. También destacó la implementación de un sistema de monitoreo con más de 600 cámaras y tecnología aplicada a la prevención del delito.

Font contó que visitó Funes junto a su equipo para conocer esas experiencias y evaluar qué herramientas podrían trasladarse a Marcos Juárez. El candidato señaló que empresarios, comerciantes y vecinos de la región les habían mencionado el crecimiento de la localidad santafesina. “Nos sorprendió” su desarrollo comercial, gastronómico y urbano, relató, y remarcó el orden de los espacios públicos.

A partir de ese recorrido, Font sostuvo que Marcos Juárez cuenta con condiciones para recuperar su potencial. Entre sus principales propuestas mencionó una primera etapa de 500 cuadras de pavimento, además de obras de gas, vivienda, limpieza y servicios. Frente a las críticas sobre la viabilidad de esos proyectos, respondió: “Lo único que hay que dejar de lado son las excusas”.

La infraestructura y la planificación urbana fueron otros de los ejes de la conversación. Font cuestionó el estado de las calles y señaló que cerca del 70% de Marcos Juárez tendría calles de ripio o tierra. Santacroce coincidió en la importancia de planificar el crecimiento urbano y sostuvo que una ciudad no puede desarrollarse sin servicios básicos: “Si vos a las ciudades no les llevás las obras de infraestructura, las ciudades no se desarrollan”.

En materia de seguridad, Font planteó la necesidad de modificar el uso de las cámaras de monitoreo existentes en la ciudad. Según afirmó, actualmente se utilizan principalmente para labrar multas, mientras que el modelo de Funes apunta a la prevención. Santacroce explicó que el sistema implementado en su ciudad permite identificar personas y recorridos mediante inteligencia artificial y articular rápidamente con las fuerzas de seguridad.

La generación de empleo también ocupó un lugar central en la propuesta. Santacroce relató que Funes logró transformar su perfil productivo mediante inversiones, infraestructura y gestión municipal. Font, en tanto, sostuvo que Marcos Juárez necesita generar condiciones para el crecimiento industrial y comercial y mencionó gestiones vinculadas con proyectos que podrían incorporar nuevos puestos laborales. Para ambos, el desarrollo de infraestructura aparece directamente relacionado con la generación de trabajo.

En el cierre, Santacroce pidió a los vecinos de Marcos Juárez que le den a Font la posibilidad de llevar adelante su proyecto y sostuvo que la renovación política debe estar acompañada por capacidad de gestión. Font, por su parte, solicitó el acompañamiento en las urnas y afirmó que busca que la ciudad recupere su atractivo y potencial. “Marcos Juárez puede hacer las cosas”, sostuvo el candidato, quien apuesta a que las elecciones del 6 de septiembre marquen el comienzo de una nueva etapa para la ciudad.