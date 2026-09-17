En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Noetinger, Nicolás Ramos, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido hace algunas horas.

Durante la tarde del miércoles, pasadas las 14:30 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente vial en la Ruta Provincial 2, en cercanías del criadero de cerdos BLD, entre esta localidad y Chilibroste.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que viajaba hacia El Arañado y llevaba una tolva, sufrió el corte del enganche, lo que hizo que el acoplado se suelte y siga por la ruta. En sentido contrario venía otro rodado que transportaba cereales y, al notar la situación, intentó moverse de la calzada para evitar el siniestro, lo que generó que perdiera su carga en el camino.

Al llegar los bomberos, según lo comentado por Ramos, había una fila de “15 camiones” y automóviles esperando para pasar por el sector.

Realizaron las tareas de limpieza del lugar para reanudar el tráfico, lo cual les llevó casi 4 horas. Por otro lado, los conductores fueron trasladados al nosocomio de Noetinger, donde constataron heridas leves.