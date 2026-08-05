Según información que pudo conocer el equipo de Red Panorama, por parte de Melina Montedoro, parte del cuerpo bomberil de Justiniano Posse, un accidente en solitario se produjo el martes en Ruta 3, en cercanías de la localidad.

El hecho ocurrió por la tarde y fueron convocados aproximadamente a las 14:45 en el kilómetro 212.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transportaba fitosanitarios sufrió un vuelco en solitario y quedó volcado sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos, el conductor del camión estaba tendido sobre el camino, por lo que lo asistió el servicio RE emergencias y lo trasladó al hospital local. Por otro lado realizaron las tareas de aislamiento de la zona por los químicos derramados.

Luego de trabajos para neutralizar los productos y descontaminación de la zona, liberaron el lugar, aproximadamente a las 2 de la madrugada de hoy miércoles.

La tarea demandó 28 bomberos en el lugar y casi 12 horas. El conductor quedó bajo observación en el nosocomio.