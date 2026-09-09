Durante la noche del lunes, pasadas las 20 horas, el cuerpo bomberil de Armstrong fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Ruta 9, aproximadamente en el kilómetro 390, con varios heridos.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta en la que se transportaba una persona mayor de edad, colisionó con un automóvil en el que viajaban un hombre y una mujer, y con un camión.

Debido a la gravedad de sus heridas, el motociclista falleció en el lugar del siniestro.

Como resultado del hecho, al llegar el equipo de Bomberos, trabajaron para liberar a los damnificados del auto, los cuales habían quedado atrapados. Luego fueron trasladados al SAMCo de Armstrong para recibir los chequeos médicos correspondientes.

Por otro lado, el camionero resultó ileso.

Aún se intenta esclarecer el hecho. La ruta estuvo cortada durante varias horas.