En diálogo con el equipo de Red Panorama, Diego Heredia confirmó que se realizarán trabajos sobre Ruta 9, en el sector de Alem, donde desde hace tiempo se registran ondulaciones que complican la circulación.

Según explicó, la intervención contempla un fresado de la calzada para intentar nivelar el tramo ubicado junto al semáforo. “Van a hacer un fresado de la ruta, cosa, bueno, para tratar de nivelarlo un poquito”, señaló.

El dirigente explicó que había planteado el reclamo semanas atrás y que esta mañana recibió la confirmación de que las máquinas comenzarían a trabajar en el lugar. El objetivo, indicó, es mejorar las condiciones de tránsito en una zona de circulación permanente de camiones. “Van a estar trabajando las máquinas ahí esta mañana y van a tratar de dejar de la mejor manera”, expresó.

Heredia también se refirió a las dificultades vinculadas con el mantenimiento de la Ruta 9 y apuntó contra el esquema de financiamiento de las obras nacionales. Según sostuvo, la empresa concesionaria mantiene la intención de trabajar, pero existen inconvenientes relacionados con certificaciones y pagos. “La empresa quiere trabajar. Lo que pasa es que el Gobierno nacional no le cumple”, afirmó.

Durante la entrevista, Heredia también fue consultado por otro reclamo vinculado con una obra municipal en calle Juan B. Justo. Allí se realizó un cordón cuneta, pero quedó pendiente la construcción de la vereda, una situación que, según planteó, dificulta la circulación peatonal cuando llueve.

El dirigente también habló sobre la construcción realizada detrás de la cancha del Argentino, sobre Hermanos Fernando, y señaló que el acuerdo contemplaba que el club y su entorno realizarían una parte de los trabajos, mientras que el municipio completaría la vereda. Heredia aseguró que se invirtieron alrededor de 8 millones de pesos para ejecutar el cordón cuneta junto con las autoridades del club. “Nosotros hicimos el cordón cuneta y nos dijeron que ellos nos hacían la vereda”, sostuvo.

Sobre el estado actual del reclamo, Heredia contó que mantuvo una conversación con Jorge Dantonio, quien le habría señalado que existen dificultades por la falta de emulsión para continuar con la obra. También aseguró que trasladó el planteo a la intendenta Sara Majorel, quien le respondió que el tema será revisado durante octubre.

Heredia sostuvo que, más allá de las dificultades operativas, el municipio debería definir cómo continuará el proyecto y cumplir con el compromiso asumido. “Si no lo van a hacer, directamente que nos diga ‘no lo vamos a hacer’”, planteó, al tiempo que remarcó que esperan una definición para poder avanzar con la situación pendiente.