Durante la mañana de hoy, tras un alerta emitida para la región, un temporal de granizo azotó a los vecinos de Marcos Juárez.

La pedrada comenzó pasadas las 8:30 horas, cuando una nube oscura llegó a la ciudad con vientos de gran fuerza desde el lado Sur. Segundos después de eso, el granizo se hizo sentir en la calle.

En total la tormenta duró casi 20 minutos, cubriendo completamente de blanco a todo el sector. Además, horas antes de la mañana, el temporal se sintió en otras localidades de la región, como Corral de Bustos.

Aún no hay un registro exacto de los milímetros de agua, debido a la voracidad y rapidez con la que se dio la tormenta. Algunos sectores de la ciudad se encuentran con restricción de luz, y piden circular con precaución debido a que varios caminos están inundados.

Este temporal trae la duda nuevamente si la famosa tormenta de Santa Rosa llegó unos días antes de lo previsto, que sería el 30 de agosto, cuando es ese festejo patronal.