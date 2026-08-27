En la mañana de hoy los vecinos de Marcos Juárez y la región se vieron sorprendidos con la llegada de un temporal de viento, lluvia y granizo que azotó con fuerza en cuestión de minutos.

Pasadas las 8:30 horas comenzó la pedrada, acompañada de precipitaciones y vientos del sector Sur. Esto generó calles inundadas, cortes de luz en algunos sectores y otras complicaciones para los ciudadanos que salían a su horario de trabajo en ese momento.

Si bien el temporal duró aproximadamente 20 minutos, dejó un resultado de 18 milímetros acumulados en algunos barrios de Marcos Juárez. Durante el día de hoy se conocerán los índices oficiales y si hubo algún daño como resultado de la tormenta.

Por el momento han pedido a los vecinos circular con precaución sobre las calles con agua.