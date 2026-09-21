En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 21 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad recibió un llamado de emergencia por un accidente en solitario ocurrido en la esquina de las calles Perú y Zeballos.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta en la que transitaban tres personas, sufrió una caída en solitario.

Al llegar los bomberos asistieron y trasladaron a los damnificados al nosocomio local. Según lo detallado por Sicardi, fueron evaluados al ingresar y, momentos más tarde, los dieron de alta ya que no presentaban heridas de gravedad.

Aún se desconocen las causas del hecho.