Minutos atrás, el equipo de Red Panorama recibió la noticia de último momento por una salida de bomberos, la cual se conoció, momentos después, que se trataba de un incendio en una vivienda en calle Avellaneda al 500.

El hecho ocurrió pasadas las 11:30 en el sector de la cocina de la casa. Según lo que pudo comentar el superior de turno, Federico Bainotti, a Panorama, las llamas habrían tomado el área de la campana y una pared de madera lindera.

Rápidamente el equipo de rescate trabajó en el lugar, donde extinguieron el foco. Además trasladaron a la propietaria, una mujer mayor de edad, al Hospital Abel Ayerza por inhalación de humo, aunque se encontraría fuera de peligro.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que la damnificada sería de apellido Taborda.