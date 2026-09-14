En diálogo con el equipo de Red Panorama, Juan Pablo Bertapelle, del equipo de Bomberos de General Baldissera, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 20 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente vial ocurrido en la Ruta E-58, a la altura del kilómetro 11, en el tramo que une con la Provincial 6, en cercanías de la estancia La Sorpresa.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Volkswagen en el que viajaban un hombre de 50 años y dos mujeres, también mayores, colisionó con un caballo que se encontraba suelto en el lugar. A pesar de desconocerse las causas, Bertapelle destacó que una de las causas podría haber sido que la zona no tenía iluminación y el equino era de pelaje oscuro.

El vehículo, posterior a la colisión, dio un trompo y terminó contra un alambrado.

Los tres ocupantes fueron trasladados por el servicio de emergencias al hospital más cercano, mientras que los bomberos realizaron la limpieza en la calzada. Lamentablemente, debido al impacto, el animal perdió la vida en el lugar.

Los damnificados son oriundos de Monte Maíz y, por lo que se pudo saber, estaban viajando al show de La Beriso en Marcos Juárez al momento del siniestro.

Una de las femeninas fue derivada luego al Hospital Pasteur de Villa María para un mayor control.