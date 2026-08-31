Durante la tarde del domingo, pasadas las 15 horas, los equipos de Bomberos de General Baldissera y de Inriville fueron convocados por un siniestro vial ocurrido en la Ruta E-58, entre ambas localidades, a la altura del kilómetro 5.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil en el que se trasladaban un hombre mayor de edad y una mujer menor, perdió el control, chocó contra un poste de electricidad y terminó sobre la banquina Este.

Al llegar el equipo de rescate pudieron corroborar que no tenían heridas de gravedad, aunque fueron trasladados de todas formas al Hospital de General Baldissera para realizar los chequeos necesarios.

Además de ello, por la caída del poste con los cables, se habían generado diversos incendios en el lugar, por lo que trabajaron los bomberos para combatir las llamas. Las tareas les llevaron más de 1 hora.

Aún se desconocen las causas del hecho.