Durante la mañana de hoy, pasadas las 9:20 horas, el cuerpo bomberil fue convocado al cuartel por un accidente ocurrido en Autopista Córdoba – Rosario, camino hacia General Roca, pasando uno de los puentes de la ruta.

Por tal motivo, el equipo de Red Panorama pudo llegar al lugar de los hechos y dialogó con Federico Bainotti, perteneciente al cuerpo bomberil, quien nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Según una de las hipótesis iniciales, el vehículo, por razones que se intentan esclarecer, cruzó de carril y terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba, colisionando con una arboleda que hay lindera al camino.

Al llegar los bomberos ambos ocupantes, un hombre y una mujer, se encontraban fuera del vehículo, por lo que fueron trasladados al Hospital Abel Ayerza para su asistencia. Por lo que pudo conocer el móvil de Panorama, la femenina habría ingresado con traumatismos en su cabeza.

Aún se desconocen las causas del hecho. Los damnificados serían oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente el equipo de rescate se encuentra trabajando con sierras en el lugar para quitar los árboles y así dar vuelta el automóvil. El tránsito se encuentra controlado en el sector.