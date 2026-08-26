En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Carcarañá, Iván Luna, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 21:40 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un siniestro vial ocurrido en Autopista, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 345.

Según las primeras informaciones recibidas, se trataba de un vuelco de un camión Mercedes Benz que transportaba aceite de maíz, y que era de una empresa de la región. Al llegar el equipo de rescate pudieron constatar que se trataba del derrame de su mercadería.

Por lo que pudieron conocer, comentado por Luna, el chofer fue adelantado por otro rodado de igual porte en una maniobra peligrosa, lo que derivó en que el damnificado perdiera parcialmente el control y tumbara las botellas de aceite sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos, constataron que el camionero no había sufrido heridas, por lo que realizaron las tareas de limpieza en el lugar para evitar que la película grasosa sobre la ruta genere otro siniestro vial.

Además, según lo detallado por el superior, trabajaron en conjunto con diversas fuerzas policiales ya que varios automóviles se frenaron en el lugar para llevarse ilegalmente la mercadería caída.

No hubo heridos. Durante el trabajo de limpieza, que se llevó a cabo por tres horas, el tránsito fue desviado hacia la Ruta Provincial S26 por San Jerónimo Sud.