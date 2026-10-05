En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles sobre las dos salidas casi en simultáneo ocurridas ayer.

Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 20 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio en Ruta 12 Sur, a 5 kilómetros de la ciudad, en cercanías de la estancia La Elsita.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión cargado comenzó a prenderse fuego en el sector de uno de los rodamientos. Según lo detallado por Lerda, el foco se habría originado por una rotura, y tomó cuerpo en el material de las llantas, pero sin llegar a la parte de cubierta ni carga.

Rápidamente el camionero intentó extinguir las llamas con la ayuda de otros viajantes que pasaban por el lugar.

Al llegar los bomberos el foco ya había sido extinguido, por lo que realizaron las tareas de enfriamiento para que el conductor pueda llegar hasta Marcos Juárez y dejarlo seguro para ir a buscar los repuestos.

Según la información que se pudo conocer, el damnificado sería oriundo de Justiniano Posse y viajaba hasta Rosario a dejar la carga.