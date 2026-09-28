Durante la tarde del viernes, diversos comentarios y trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama por un accidente ocurrido en el sector sur de la ciudad, más precisamente entre el cruce de la calle Zeballos y General Paz, o más conocida como la Ruta Provincial 12.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta en la que transitaba un joven de 20 años colisionó con un automóvil que era conducido por una mujer mayor de edad.

Al llegar el servicio de emergencias SUM, trasladaron al damnificado del rodado menor al Hospital Abel Ayerza. Por ello, el equipo de Panorama pudo dialogar con el subdirector del nosocomio, Eduardo Huerta, quien brindó mayores detalles.

El motociclista, según lo comentado por Huerta, ingresó al centro de salud con una fractura en una de sus piernas y uno de sus brazos, y quedó internado bajo tratamiento mientras se espera que se realice la intervención quirúrgica.

Horas después, por lo que pudo conocer Panorama, durante el fin de semana se llevó a cabo la cirugía.

Aparentemente, otra información que circuló fue que la mujer que se trasladaba en el automóvil fue derivada al centro de salud por un supuesto estado de shock, aunque esto no pudo ser confirmado por los doctores.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el joven accidentado sería de Leandro Ferragut, de 20 años.