Una Esperanza para Manu Un Sàbado diferente Gran Peña.
Sàbado 26 de Septiembre a partir de las 17.30 horas en el Anfi de Marcos Juàrez.
KUKI ARCE, ALEJANDRO PERALTA, DESTINO, DULCE RUMBA, CRISTIÀN Y CÈSAR, ALMA CAUTIVA, HERMANOS MILLÀN, GRUPO FOLKLÒRICO, GABY Y PELA, ARIEL FERRARI, BANDA GPS.
Juegos para Niños. Servicio de Buffet. Sorteos. Muestra de Autos de Colecciòn y Mucho màs.
En caso de lluvia se realiza en el Prado Español a partir de las 21:00 horas.
Todo lo recaudado serà destinado a Manu.