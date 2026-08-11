El candidato a intendente por Generación MJ, Germán Font, confirmó a Red Panorama que mantienen conversaciones con empresas privadas interesadas en desarrollar proyectos productivos en Marcos Juárez y la región. En ese marco, señaló que una firma extranjera estaría evaluando avanzar con un proyecto de recuperación de suelos salinos, iniciativa que podría extenderse sobre unas 250 mil hectáreas en distintos puntos de la zona.

“Nosotros estamos trabajando mucho con empresas privadas para que vengan a hacer cosas a Marcos Juárez”, explicó Font, quien anticipó que este jueves llegará a la ciudad un empresario vinculado con una de las iniciativas. Según detalló, las conversaciones con la firma extranjera, de origen sueco, ya estarían avanzadas y existiría disposición para comenzar a trabajar tanto en Marcos Juárez como en localidades de la región.

La empresa que estaría detrás del proyecto, según lo que pudo conocer Panorama, sería Barlovento, aunque este dato todavía no fue confirmado oficialmente. De acuerdo con la información disponible, la propuesta contemplaría tareas destinadas a tratar y recuperar tierras afectadas por la presencia de sales, para lo cual se necesitarían aproximadamente 250 mil hectáreas distribuidas en toda la región.

Font también destacó que días atrás ya se había realizado un recorrido junto a un empresario privado interesado en el desarrollo. “Este jueves que viene viene el empresario acá a Marcos Juárez”, afirmó el candidato, quien remarcó que se trataría de un privado de relevancia que viene desarrollando este tipo de iniciativas y que podría generar nuevas oportunidades laborales.

La posible llegada del proyecto se enmarca en la búsqueda de atraer inversiones privadas y promover nuevas actividades productivas. “Esas son las cosas que nosotros queremos hacer para generar empleo”, sostuvo Germán Font.