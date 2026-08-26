En diálogo con el equipo de Red Panorama, Alejandro Palmieri, vecino damnificado, contó que durante la madrugada del domingo un grupo de delincuentes ingresó violentamente a la vivienda de su madre, ubicada a pocas cuadras del acceso a Leones.

Según relató, fueron al menos 8 personas distribuidas en dos vehículos y actuaron mientras la alarma permanecía activada. El hecho ocurrió en Avenida Igoillo al 800.

Palmieri explicó que su madre estaba durmiendo cuando los delincuentes derribaron una puerta con una barreta y rompieron un caño de la estructura. Tras advertir los ruidos, la mujer salió de la vivienda y activó la alarma para pedir ayuda. “Se iban robando con la alarma sonando”, señaló el vecino, quien vive frente al lugar y acudió inmediatamente al escuchar lo ocurrido.

Uno de los puntos que más preocupa a la familia es la demora en la respuesta policial. El damnificado aseguró que un vecino había llamado varias veces al observar un vehículo sospechoso antes del ingreso de los delincuentes, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Luego, cuando llegaron los efectivos, sostuvo que recibió explicaciones contradictorias sobre el procedimiento y afirmó: “No tengo ninguna duda que la policía, o por lo menos gente dentro de la policía, está al tanto de este robo”.

El episodio también generó preocupación por la cantidad de personas involucradas y la tranquilidad con la que, según el relato, actuaron los delincuentes pese a ser descubiertos. Palmieri contó que les gritaba desde unos diez metros mientras los sujetos continuaban dentro de la vivienda y sostuvo que “trabajaban con zona liberada”. Además, indicó que en las cámaras pudieron observarse ocho personas, dos autos y movimientos previos que hacen presumir una planificación del hecho.

El vecino vinculó el episodio con otros robos registrados recientemente en la ciudad y aseguró que el problema no se limita a su vivienda. “Acá en Leones no hay un robo único, el viernes fue un robo similar también”, manifestó. También cuestionó que el hecho no haya sido informado públicamente y sostuvo que el informe policial del día siguiente no habría mencionado el episodio, pese a que la familia realizó la denuncia correspondiente.

Aunque los delincuentes se retiraron con una bolsa y una mochila, Palmieri señaló que no pudo determinar qué elementos fueron sustraídos. Para la familia, sin embargo, el principal alivio fue que nadie resultara herido durante un hecho que volvió a poner en el centro de la escena la preocupación por la inseguridad en Leones.