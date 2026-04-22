Verónica Crescente, precandidata a intendente por la Unión Vecinal, confirmó que el espacio político se encuentra en plena etapa de reorganización y fortalecimiento interno con vistas a las próximas elecciones municipales en Marcos Juárez. “No hay una candidatura oficial todavía, estamos trabajando en eso”, afirmó, al tiempo que adelantó que en poco tiempo podrían realizar anuncios importantes sobre la conformación de la propuesta electoral.

La dirigente explicó que desde el año pasado vienen desarrollando un proceso de renovación partidaria enfocado en la incorporación de nuevos referentes y en la consolidación del espacio después de más de una década fuera del gobierno municipal. Según señaló, el objetivo es “renovar un poco el espacio político, para fortalecerlo después de 12 años de no estar gobernando”, apostando a una nueva etapa con mayor participación.

Dentro de ese proceso, Crescente remarcó la recuperación y puesta en valor del local partidario de la Unión Vecinal, inmueble que pertenece al espacio y que fue reacondicionado para volver a funcionar como sede de trabajo político. La reapertura coincidió con un homenaje a Henry Dellarossa, cuyo nombre identifica al local, marcando así un gesto de reivindicación histórica para la agrupación.

Además, destacó que ya comenzaron las reuniones organizativas con vecinos y militantes, especialmente con jóvenes que se encuentran elaborando proyectos para integrar la futura plataforma política. “Seguimos realmente en esa dinámica”, expresó Crescente, subrayando que el armado de equipos y la planificación de propuestas serán la base para el lanzamiento de la candidatura y del compañero o compañera de fórmula.

Consultada sobre la posibilidad de concretar alianzas con otros sectores, la referente vecinal sostuvo que esa alternativa “siempre está abierta”, aunque dejó en claro que cualquier acuerdo deberá basarse en coincidencias programáticas y en una misma visión de gestión. En ese sentido, remarcó que la prioridad de la Unión Vecinal es exclusivamente “trabajar por la ciudad de Marcos Juárez”, sin proyecciones electorales provinciales ni nacionales.

Por ahora, Crescente aseguró que el espacio cuenta con equipos, estructura política y condiciones legales para competir de manera independiente, aunque dejó abierta la puerta a eventuales acuerdos que fortalezcan el proyecto local.