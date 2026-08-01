En diálogo con el equipo de Red Panorama, la candidata a intendenta por la Unión Vecinal, Verónica Crescente, junto a Alejandro Brugnaro, integrante de su equipo de gestión, analizaron las principales necesidades de infraestructura de Marcos Juárez y presentaron las propuestas del espacio para una eventual gestión municipal. Ambos coincidieron en la necesidad de planificar las obras con una visión de largo plazo y Crescente sostuvo que «hay obras que son públicas y las tiene que hacer el Estado municipal».

Uno de los principales ejes de la entrevista fue el debate sobre los distintos sistemas de pavimentación que pueden aplicarse en la ciudad. Crescente recordó que la Unión Vecinal cuestionó técnicamente la compra de la maquinaria para asfalto en frío y aseguró que, según el asesoramiento recibido por ingenieros, «no hay tanta diferencia en costo y sí hay mucha más aceptación de parte de los vecinos para el hormigón y el intertrabado». Además, remarcó que la prioridad debe ser ejecutar obras con mayor durabilidad.

La dirigente consideró que, más allá de la inversión ya realizada, la maquinaria debe aprovecharse para otras intervenciones urbanas. En ese sentido, propuso avanzar con veredas comunitarias y otras alternativas en sectores donde todavía no es posible ejecutar pavimento definitivo. «Hay lugares donde están absolutamente desvinculados de un sector donde se puede transitar», advirtió, al referirse a barrios que aún presentan dificultades de accesibilidad.

Otro de los temas abordados fue la situación hídrica del sector noroeste de Marcos Juárez. Crescente explicó que las obras ejecutadas permitieron mejorar parte del escurrimiento del agua, aunque aclaró que aún resta completar etapas fundamentales. «Lo que falta es ver cómo llega el agua al lago desde algunos sectores donde hoy se estanca», afirmó, mientras Brugnaro agregó que hace años vienen planteando la necesidad de ampliar la capacidad de drenaje para evitar anegamientos.

Brugnaro también destacó el trabajo que vienen desarrollando junto a los vecinos del barrio y sostuvo que la organización comunitaria resulta clave para impulsar mejoras. «Hay que mirar a 30, 40 o 50 años», expresó al referirse a la planificación urbana, mientras Crescente resaltó que el objetivo es recuperar la figura del referente barrial como nexo entre los vecinos y el municipio para facilitar la comunicación y el seguimiento de cada proyecto.

En relación con las obras de saneamiento, la candidata respaldó la construcción de la estación impulsora de cloacas para Villa Argentina y recordó que se trata de un proyecto aprobado por el Concejo Deliberante. Señaló que el crecimiento de la ciudad obliga a ampliar permanentemente la infraestructura y los servicios públicos, al tiempo que remarcó que muchas de esas inversiones «quedan bajo tierra» y suelen pasar desapercibidas pese a su importancia para mejorar la calidad de vida.

Finalmente, Crescente aseguró que una futura gestión deberá realizar un diagnóstico de las obras en marcha y establecer prioridades antes de iniciar nuevos proyectos. «Somos defensores de que los proyectos para la ciudad se deben continuar, no importa quién los inició», afirmó, y sostuvo que interrumpir obras estratégicas significaría desaprovechar los recursos ya invertidos y postergar soluciones que los vecinos esperan desde hace años.

La candidata concluyó que terminar las obras ya iniciadas y planificar el crecimiento de Marcos Juárez con una mirada a futuro será una de las bases de su propuesta de gobierno.